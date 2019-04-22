مروان العمراوي يتوج بثاني ذهبية في البطولة العربية للمياه المفتوحة

توج السباح المنتخب المصري، مروان العمراوي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصل عادل رجب على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق 10ك فى البطولة العربية للمياة المفتوحة بدولة الكويت. فى سباق 10ك فى البطولة العربية للمياة المفتوحة بدولة الكويت. وشاركت في البطولة تسعة دول وهم: مصر وتونس وسوريا والجزائر والمغرب والإمارات والكويت وعمان واليمن. وتوج أيضا مروان العمراوى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 5ك، الجمعة الماضية 19 أبريل الجاري.

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