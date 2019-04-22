الأهلي يغادر إلى السويس استعدادًا للمصري

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على السفر إلى السويس ظهر الأربعاء المقبل للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمواجهة المصري، التي تقام مساء الخميسالمقبل، على ستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.
ويؤدي الأهلي مرانه، صباح الأربعاء المقبل، على ملعب التتش ثم
حرص الجهاز الفني للأهلي على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، كما حرص الجهاز على تصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.
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