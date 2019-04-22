دينا الرفاعي تصوت على التعديلات الدستورية

حرصت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الإدلاء بصوتهافي الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وبدا الاستفتاء أول أمس السبت ولمدة 72 ساعة، حيث إنه من المقرر أن ينتهي اليوم الاثنين.
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