دينا الرفاعي تصوت على التعديلات الدستورية

حرصت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وبدا الاستفتاء أول أمس السبت ولمدة 72 ساعة، حيث إنه من المقرر أن ينتهي اليوم الاثنين.

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