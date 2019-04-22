أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور عبد الاول محمد معاون الوزير فى استقبال بعثة منتخب مصر لألعاب القوى ناشئين وشباب بعد فوزهم ب٢١ ميدالية متنوعة فى البطولة الافريقية التى أقيمت بساحل العاج بمشاركة ٣٢ دولة فى الفترة من ١٤ ل٢١ ابريل بواقع الفترة من ١٤ ل٢١ ابريل بواقع ٧ ميداليات ذهبية ، ٨ فضية و٦ برونز وحصول مصر على المركز الرابع فى البطولة . ونقل "عبد الاول" تهنئة وزير الشباب والرياضة لابطال العاب القوى مشيدا بالجهد الذى بذل من أجل تحقيق هذه الميداليات فى رياضة ألعاب القوى حيث تعد من أقدم الرياضات والتى تنطوى على العديد من المهارات الرياضية ، كما أنها تمثل عصب الألعاب الأولمبية. وأثنى "صبحى" على الجهد الذى بذله الاتحاد المصرى لالعاب القوى برئاسة سيف الله شاهين للخروج بهذه النتائج المشرفة.



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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تستقبل أبطال ألعاب القوى في مطار القاهرة بعد تتويجهم بــ ٢١ ميدالية متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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