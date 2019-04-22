رياضة | الزمالك يرفض رحيل طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك كافة العروض التي تلقوها بالنسبة لطارق حامد لاعب الوسط في الفترة الأخيرة.

وجاء قرار إدارة الزمالك بإغلاق الباب على رحيل اللاعب والحاجة إليه من الناحية الفنية في ظل عدم وجود بديل له حاليًا في الدوري المصري بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة المالية حال التعاقد مع أي لاعب وسط يحل محله من خارح الدوري المصري وهو ما دفعهم لإقناع اللاعب بالبقاء وغلق الباب على كافة العروض الأخرى.

ويعتبر حامد من أهم اللاعبين بين صفوف الفريق في للوقت الحالي ويقدم مستويات مميزة بجانب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط.

ومن المنتظر تواجد حامد مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩ والاعتماد غليه بشكل أساسي من جانب خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.