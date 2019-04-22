رياضة | حظر إعلامي على لاعبي المصري قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حظر إعلامي على لاعبي المصري قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فرض حظر إعلامي على اللاعبين وعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل مواجهة الأهلي، بالدوري العام.

وجاء قرار جلال بمنع التصريحات الإعلامية، لرغبته في دخول اللاعبين حالة إعداد وتركيز، من أجل تحقيق الفوز على المارد الأحمر وتثبيت أقدامه بالمربع الذهبي لجدول الترتيب.

ويلتقي الفريق البورسعيدي النادي الأهلي، مساء الخميس المقبل على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.