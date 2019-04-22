رياضة | اجتماع طارئ في النجوم لبحث ملف المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ في النجوم لبحث ملف المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة النجوم إف سي، مجلسه لعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة عدد من الملفات في مقدمتها ملف المدير الفنى بعد رحيل مؤمن سليمان، بالفترة الماضية

وتقدم سليمان باستقالته من تدريب الفريق، عقب الهزيمة من بتروجت، بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى مجلس الإدارة لإنهاء ملف المدير الفني، بشكل سريع خلال الساعات المقبلة، قبل استئناف مباريات الدوري، حيث بات الفريق مهدد بالهبوط للقسم الثاني عقب احتلاله المركز الأخير برصيد 25 نقطة بجدول الترتيب.