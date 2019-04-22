رياضة | أمير مرتضى يسعى لإقناع والده بالتجديد لـ"جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يسعى لإقناع والده بالتجديد لـ"جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبذل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك محاولات لإقناع والده بالتجديد للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسط انتهاء عقده في الشهر القادم وارتباط الفريق بمباريات صعبة وهامة على كافة المستويات وعدم إنتهاء بطولة الدوري إلا في شهر أغسطس القادم.
ويتمسك أمير مرتضى ببقاء جروس مع الفريق وغلق الباب على رحيله بشكل نهائي ويعتبر أن المستقبل للسويسري مع الزمالك مع منحه كافة الصلاحيات في اختيار صفقات الميركاتو الصيفي الجديد.
اختبار طبي يحسم موقف بوطيب أمام بيراميدز
يخضع المغربي خالد بوطيب لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاختبار طبي على هامش التدريبات الجماعية للابيض اليوم، وذلك من اجل تحديد موقفه من المشاركة في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.
وقد تعرض مهاجم الزمالك للإصابة بكدمة في الركبة اثناء مباراة الزمالك الأخيرة أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الفريق الابيض بهدفين مقابل لا شيء.
ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.