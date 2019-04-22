رياضة | أمير مرتضى يسعى لإقناع والده بالتجديد لـ"جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يسعى لإقناع والده بالتجديد لـ"جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبذل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك محاولات لإقناع والده بالتجديد للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسط انتهاء عقده في الشهر القادم وارتباط الفريق بمباريات صعبة وهامة على كافة المستويات وعدم إنتهاء بطولة الدوري إلا في شهر أغسطس القادم.

ويتمسك أمير مرتضى ببقاء جروس مع الفريق وغلق الباب على رحيله بشكل نهائي ويعتبر أن المستقبل للسويسري مع الزمالك مع منحه كافة الصلاحيات في اختيار صفقات الميركاتو الصيفي الجديد.

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