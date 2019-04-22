رياضة | مفاجأة في مفاوضات ميدو مع الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في مفاوضات ميدو مع الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن تفاصيل مفاوضات نادي الترجي التونسي معه لتولي المسئولية الفنية للفريق.

وأكد المصدر أن طارق دياب نجم تونس السابق تواصل مع ميدو تليفونيا بتكليف من حمدي المدب رئيس نادي الترجي لمعرفة موقف ميدو من تدريب الفريق والاتفاق على الأمور المالية.

وأشار إلى أن ميدو رحب بعرض الترجي وتم الاتفاق على كل التفاصيل على أن يتولى تدريب الفريق بداية من الموسم القادم بسبب ارتباط الترجي بمباريات هامة حاليا وعدم تشتيت ذهن اللاعبين.

وانتاب مسئولو الترجي حالة من الغضب بعد إعلان ميدو عن الأمر عبر حسابه على فيسبوك بسبب تواجد جهاز فني في الوقت الحالي وخوفهم من تشتيت ذهن الفريق لذلك اضطروا لإصدار بيان ونفي الأمر.