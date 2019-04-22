رياضة | اختبار طبي يحسم موقف بوطيب أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي يحسم موقف بوطيب أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع المغربي خالد بوطيب لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاختبار طبي على هامش التدريبات الجماعية للابيض اليوم، وذلك من اجل تحديد موقفه من المشاركة في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.

وقد تعرض مهاجم الزمالك للإصابة بكدمة في الركبة اثناء مباراة الزمالك الأخيرة أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الفريق الابيض بهدفين مقابل لا شيء.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.