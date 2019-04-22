رياضة | زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حسم موقفه من رحيل نجم الملكي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن زيدان يرغب في بقاء توني كروس مع ريال مدريد في الموسم المقبل وينوي الاعتماد عليه في مشروعه الجديد بالمرينجي.

وتابع الموقع أن التقارير ربطت كروس بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف إذا ضم النادي الملكي بول بوجبا من مانشستر يونايتد وحال وصول عرض مغري لتوني.

ويملك توني كروس عروض من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وانتر ميلان ويوفنتوس وبايرن ميونخ بحسب التقارير الإعلامية.