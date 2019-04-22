رياضة | غدا.. الأهلي يستضيف المقاولون العرب في دوري الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الأهلي يستضيف المقاولون العرب في دوري الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ ضيفاً على المقاولون العرب، غداً الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة الـ٣٣ من دوري الجمهورية للشباب.

كان الأهلي قد حقق فوزاً مثيراً على سموحة في الجولة السابقة، بهدف فادي فريد الذي جاء في اللحظات الأخيرة، لذلك يرغب الفريق في تحقيق فوز جديد على حساب المقاولون؛ ليواصل سلسلة انتصاراته في الدوري، الذي تُوج بلقبه رسمياً قبل ٤ جولات من نهاية الموسم.

الأهلي يتربع على الصدارة برصيد ٨٥ نقطة، من الفوز في ٢٧ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، مقابل هزيمة واحدة، مسجلاً ٧٢ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٩ هدفاً، وتتبقى له مباراة القمة أمام الزمالك، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد إخصائي التدليك.