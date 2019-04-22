رياضة | بعد التتويج بالرباعية.. غادة حسام لـ"الخليج 365 الرياضي": لعنة الإصابات كادت تقضي علينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بالرباعية.. غادة حسام لـ"الخليج 365 الرياضي": لعنة الإصابات كادت تقضي علينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"شعور لا يوصف أن ننهي الموسم بهذا الشكل الذي يليق بالنادي الاهلي وجماهيره.. الحصول علي العلامة الكاملة كان حلماً سعينا منذ البداية لتحقيقه".

بهذه العبارة بدأت غادة حسام حارسة مرمي كرة اليد بالنادي الأهلي حديثها الخاص للفجر الرياضي..

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وأردفت: "الموسم لم يكن سهلاً علي الاطلاق والاصابات التي واجهتنا كانت صعبة للغاية وتوقيتها كذلك.. كلها عوامل كادت لتعيقنا عن الوصول لحلمنا".

واختتمت غادة حسام: " هذا الموسم مختلف.. بذلنا فيه جهد مضاعف حتي كرمنا الله عز وجل بالفوز أمس علي الشمس وإضافة لقب السوبر والبطولة الرابعة الي رصيدنا".

يُذكر أن الاهلي قد فاز أمس علي منافسه الشمس بنتيجة 28 /24 لتظفر الفتيات ببطولة السوبر بعد حصولهن قبلاً علي على ألقاب الدورى وكأس مصر وكذلك بطولة منطقة القاهرة.