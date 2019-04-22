رياضة | كشف حساب جروس خلال 365 يوم في القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب جروس خلال 365 يوم في القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جماهير الفريق الأبيض في حالة ترقب لا توصف.. الخوف من تكرار السيناريوهات السابقة والعديد من الاسماء التي أصبح من العسير سردها كلها!

من هو الأحق بخلافة فيريرا ومتي تتكرر ثنائية 2015 والعديد من الاسئلة التي حسمها الاعلان الرسمي عن تولي السويسرى كريستيان جروس المسؤلية الفنية للفريق الأبيض في الثاني والعشرين من ابريل الماضي.

الخليج 365 الرياضي يستعرض مشوار جروس في عامه المنقضي مع القلعة البيضاء

ماذا بعد لقاء بتروجت وخماسية الاتحاد؟

المباراة الاولي مع الفريق البترولي وانتهائها بالتعادل السلبي لم تكن كافية بالطبع فتوالي المباريات بعد ذلك تسبب في ظهور بعض المؤشرات التي طمأنت الجماهير فتحسن الاداء في اللقاء الثاني في الدوري والخماسية التي سكنت شباك زعيم الثغر برهنت علي شخصية جروس القوية والتي يحتاجها الزمالك بصفة مستمرة لترويض العديد من الصفقات التي يقتنصها الفريق خلال كل موسم للانتقالات.

الأرقام تكالبت ضده في البداية.. خسارة الطلائع السبب!

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سجلت الاحصائيات بعد ذلك ثاني أسوأ انطلاقة للمدربين الأجانب علي يد جروس في عهد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك بعد خسارة الفريق من الطلائع بثلاثة اهداف مقابل هدفين لتبدأ شكوك الجماهير عن المدرب الذي حقق قبلاً العديد من الانجازات كلقب الدوري السويسري 6 مرات وكأس سويسرا 5 مرات مع بازل وكذلك مشواره في الأهلي السعودي.

جروس مع الزمالك.. بطولة وحيدة!

بطولة وحيدة حققها كريستيان جروس مع الزمالك حتي الآن فالتتويج السوبر المصري السعودي بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة السعودية الرياض شهدت الكأس الوحيدة التي رفعها جروس الي الان مع الفريق.

متي تلوم الجماهير جروس؟

من الطبيعي أن تصب الجماهير غضبها علي المدير الفني بعد خسارة أي بطولة أو حتي المباريات الهامة وكانت إخفاقة السويسري مع الزمالك ممثلة في الخروج من دور الـ 16 للبطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى وكانت الكلمة العليا في اللقاء لركلات الحظ الترجيحية.

ترنح الاهلي لم يعد إكسير الحياة..

مستوي الاهلي المتذبذب هذا الموسم كاد ليمنح الفريق الابيض الانفراد بالقمة والتحليق بالصدارة لولا المنافس الجديد المتمثل في نادي بيراميدز والذي يهدد سطوة الزمالك والاهلي ويشعل من حدة المنافسة لدرجة كان يحتاجها الدوري المصري ليكون الي الان وعلي عكس الاعوام الماضية بطل الدوري مجهول والدرع لم يفصح عن وجهته بعد.