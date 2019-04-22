رياضة | باوك يرد الدين لجماهيره ويحقق دوري اللاهزيمة بعد غياب 34 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باوك يرد الدين لجماهيره ويحقق دوري اللاهزيمة بعد غياب 34 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باوك يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة أعلنت عن أول أهداف باوك الذي لم ينتظر لاعبوه سوي خمس دقائق أخري لتعزيز التقدم بالهدف الثاني عن طريق ركلة الجزاء ويزداد جنون الجماهير في الدقيقة 53 مع ثالث الاهداف.

المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو عزم بصحبة لاعبيه علي سحق المنافس لتكون لمباراة التتويج الرسمي نكهة خاصة.

خماسية مثيرة في مرمي ليفادياكوس منحت باوك لقبه الأول في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم لتكون هدية ثمينة من النادي للجماهير علي مثابرتها لمدة أعوام.

الخليج 365 الرياضي يستعرض تتويج باوك بالدوري اليوناني بعد غياب أربعة وثلاثين عاماً:-

"متعة" التفوق علي أندية أثينا

النقاط الخمس التي تفرق بين باوك وأولمبياكوس الوصيف لم تكن السبب الاوحد لاحتشاد الجماهير في الشوارع بهذا الشكل الصاهب.

Advertisements

حتي الفرحة العارمة التي تسبب بها الحسم المبكر وقبل جولة واحدة على نهاية الموسم فكلها عوامل تصدرتها التفوق على أندية أثينا خاصةً بسبب العلاقة المتوترة وكذلك ذكري خسارة باوك لدوري الموسم الماضي نتيجة لشغب بعض جماهيره.

كيف حسم باوك لقب الدوري؟

نجح باوك في تصدر جدول ترتيب الدوري اليونانى وكانت الجولة 29 التي شهدت وصوله الي النقطة 77 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أولمبياكوس والمثير هو عدم تلقيه لأي خسارة خلال جميع مبارياته في الدوري هذا الموسم.

المدير الفني الذي سبق له تولي المسئولية التدريبية لكل من براشوف ورابيد بوخارست اعتماد علي سياسة الحسم المبكر لمباريات فريقه في الدوري وظهرت شخصيته الصارمة حتي في تصريحاته لوسائل الاعلام اليونانية.

عمرو وردة يكرر تتويج صلاح مع البلوز

مشاركة عمرو وردة مع الفريق في الدور الاول منحته الفرصة لكتابة التاريخ فالمباريات التسع التي خاضها قبل أن تتم إعارته لصفوف فريق أتروميتوس تسبب في حصوله علي ثاني ألقابه بالكرة اليونانية ليعيد الي الأذهان تتويج محمد صلاح بالدوري الانجليزي مع تشيلسي رغم إعارته الي صفوف فيورنتينا الايطالي.

لقب وردة الاول كان كأس اليونان عام 2017 بعد الفوز أيك أثينا بهدفين لهدف ليضيف اليوم البطولة الثانية الي رصيده والتي قد تعيد حساباته خاصةً مع اقتراب الميركاتو الصيفي.