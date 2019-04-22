رياضة | هيرتا برلين يفقد لاعبه لنهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيرتا برلين يفقد لاعبه لنهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي هيرتا برلين، اليوم الإثنين، إصابة لاعب قلب الدفاع نيكلاس شتارك، بكسر في الكاحل وتمزق في أربطته.

وتعرض شتارك لتلك الإصابة، خلال مباراة فريقه أمام هانوفر، والتي انتهت بالتعادل السلبي، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وعانى شتارك من إصابة بالغة خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعد دخوله في صراع على كرة عالية شارك فيها زميله فيداد إيبسيفيتش والبرازيلي فيليبي مدافع هانوفر.

ومع تبقي 4 مراحل على نهاية البوندسليجا، أنهت الإصابة بذلك موسم شتارك (24 عاما) الذي استدعي مؤخرًا من قبل يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني.