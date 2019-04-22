انت الان تتابع تشيلسي يستهدف المربع الذهبي أمام بيرنلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد سقوط الكبار «أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام»، باتت الفرصة سانحة أمام تشيلسي للدخول في المربع الذهبي عندما يستقبل بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

يستقبل تشيلسي، اليوم الإثنين، نظيره بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019. ويحتل تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري، المركز الخامس برصيد 66 نقطة جمعها من خلال الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 8 مواجهات أخرى، وبدوره يحتل بيرنلي بقيادة مدربه شين ديتش، المركز الـ15 برصيد 39 نقطة جمعها من خلال الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 11 مواجهة أخرى.

وبعد خسارة مانشستر يونايتد أمس، برباعية نظيفة أمام إيفرتون، وسقوط أرسنال أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-2، وقبلها سقوط توتنهام أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، باتت الفرصة متاحة أمام تشيلسي للفوز في مباراة اليوم والقفز إلى المركز الثالث في الصراع الشديد بين الفرق الأربعة السابق ذكرها من أجل إنهاء الموسم في

وبعد خسارة مانشستر يونايتد أمس، برباعية نظيفة أمام إيفرتون، وسقوط أرسنال أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-2، وقبلها سقوط توتنهام أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، باتت الفرصة متاحة أمام تشيلسي للفوز في مباراة اليوم والقفز إلى المركز الثالث في الصراع الشديد بين الفرق الأربعة السابق ذكرها من أجل إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. المواجهات المباشرة المواجهات المباشرة حقق بيرنلي انتصارا وحيدا في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، وتعادل مرتين وخسر 6 لقاءات أخرى. وحقق بيرنلي الانتصار الوحيد على ملعب ستامفورد بريدج في شهر أغسطس من عام 2017. تشيلسي تشيلسي لم يخسر تشيلسي في آخر 6 مباريات خاضها على أرضه في جميع المسابقات، وحقق خلال تلك الفترة 5 انتصارات. وخسر تشيلسي مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة خاضها في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج، وحقق البلوز الفوز في 12 لقاءً والتعادل في 7 مواجهات أخرى. ويبتعد تشيلسي بهدف وحيد عن أن يسكن شباكه الهدف رقم 1000 في البريميرليج. ويعد تشيلسي الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لم يطرد منه أي لاعب هذا الموسم. Advertisements ويتطلع النجم البلجيكي إيدين هازارد للتسجيل للمباراة الرابعة على التوالي على ملعب ستامفورد بريدج. وعادل النجم البلجيكي بالفعل أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد في الدوري بتسجيل 16 هدفًا. بيرنلي بيرنلي يتطلع بيرنلي للفوز بأربع مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ أن حقق الفريق 5 انتصارات متتالية منذ قرابة العام. وخسر بيرنلي مباراة واحدة في آخر 15 مباراة في الدوري، وحقق الفريق في تلك الفترة 8 انتصارات و3 تعادلات. وبالنظر إلى نتائج عام 2019، كان بيرنلي ليحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي متفوقا بنقطة واحدة على تشيلسي. وعادل الفريق بالفعل أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 42 هدفا. ومنذ بداية الموسم الماضي، سجل كريس وود 20 هدفا لبيرنلي في الدوري الإنجليزي. تصريحات المدربين تصريحات المدربين ماوريسيو ساري: "آخر 4 أو 5 مباريات في الدوري ستكون صعبة للغاية لكل الفرق التي تقاتل من أجل إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، وبالتالي أتوقع أن نرى نتائج غريبة في الجزء الأخير من الموسم، ولكننا سنقاتل حتى النهاية". شين ديتش: "علينا الاعتناء بأنفسنا وتفادي الهبوط، فهذه هي عقليتنا وما نجحنا فيه كثيرًا في المواسم السابقة. لم نتفادَ الهبوط رسميا بعد، ولكننا نمر بسلسلة جيدة وصلت إلى 3 انتصارات مهمة للغاية، وقدمنا في المباريات الأخيرة مستويات طيبة للغاية". الغيابات الغيابات من المتوقع أن يلحق النجم البلجيكي إيدين هازارد بمباراة اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام سلافيا براج، يوم الخميس الماضي، في الدوري الأوروبي، ولكن من المنتظر غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجير؛ بسبب الإصابة في الركبة. وعلى الجانب الآخر، تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب بيرنلي فيل باردسلي، الذي غاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، كما يغيب عن الفريق الثلاثي بيتر كراوتش وأرون لينون وستيفن ديفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يستهدف المربع الذهبي أمام بيرنلي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.