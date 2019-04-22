انت الان تتابع آل الشيخ: الأهلي بطل الدوري.. وتحفظت على هذا اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، ومالك نادي بيراميدز، عن رغبة نادي أوروبي في التعاقد مع أحد لاعبي الأخير، مشيرًا إلى أن التفاصيل الكاملة للعرض سيتم الكشف عنها عقب مواجهة الزمالك غدًا. وتحدث آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، عن مستوى الإكوادوري جون سيفوينتس، مهاجم بيراميدز، موضحًا أنه كان متحفظ على ضم اللاعب وقت التعاقد معه، لكنه لاعب جيد، ولديه قدرة كبيرة على الأهداف، ومشكلته فقط في زيادة وزنه التي يعاني منها بسبب تناول المكرونة.

وعن مواجهة الزمالك القادمة، أكد أنها ستكون قوية لأنها أمام فريق كبير، لكنه صرح في وقت سابق بأن بيراميدز هو من سيحدد بطل الدوري المصري هذا الموسم. ويلتقي بيراميدز مع الزمالك غدًا الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز هل يرحل دياز؟ وأشار آل الشيخ،