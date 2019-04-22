انت الان تتابع أحمد شوبير يكشف عن آليات حسم بطل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عمن سيحسم لقب الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، وقال في تصريحات خلال برنامجه «ساعة مع شوبير»، الذي يتم إذاعته عبر راديو «أون سبورت»، صباح اليوم الاثنين،قائلا: «إنه حال تساوي فرق الدوري في النقاط، سيتم حسم لقب البطولة من خلال المواجهات المباشرة»، وأوضح شوبير أن المواجهات المباشرة أول آليات حسم الدوري في حال تساوى فريقين في عدد النقاط، مضيفًا: «إذا انتهى الدوري وهناك فريقان بنفس النقاط، يتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة».

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه في حال كان هناك تعادل في المواجهات المباشرة، يتم العمل بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وفي حال التساوي يتم اللجوء لمعايير وآليات أخرى. وجاء جدول ترتيب أندية الدوري المصري كالتالي: 1- الزمالك : 60 نقطة 2- بيراميدز: 60 نقطة 3- الأهلي: 58 نقطة 4- المصري البورسعيدي:

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه في حال كان هناك تعادل في المواجهات المباشرة، يتم العمل بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وفي حال التساوي يتم اللجوء لمعايير وآليات أخرى. وجاء جدول ترتيب أندية الدوري المصري كالتالي: 1- الزمالك : 60 نقطة 2- بيراميدز: 60 نقطة 3- الأهلي: 58 نقطة 4- المصري البورسعيدي: 46 نقطة 5- المقاولون العرب: 43 نقطة 6- مصر المقاصة: 41 نقطة 7- الإسماعيلي: 37 نقطة Advertisements 8- الانتاج الحربي: 35 نقطة 9- الجونة: 35 نقطة 10- طلائع الجيش: 34 نقطة 11- سموحة: 34 نقطة 12- بتروجت: 34 نقطة 13- الاتحاد السكندري: 33 نقطة 14- وادي دجلة: 31 نقطة 15 – إنبى: 30 نقطة 16- حرس الحدود: 29 نقطة 17- الداخلية: 26 نقطة 18- النجوم: 25 نقطة

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