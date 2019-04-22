شكرا لقرائتكم خبر عن البياوي يخلف باصريح في القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

اتفقت إدارة نادي القادسية في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد) مع المدرب التونسي ناصيف البياوي، لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في مباراتي الوحدة والحزم، خلفا للمدرب الوطني بندر باصريح.

وكان البياوي قد أشرف على تدريب فريق القادسية في موسم 2017، إلا ان إدارة نادي القادسية برئاسة معدي الهاجري فاجأت الجميع بإقالته بالتراضي بين الطرفين.

ويعتبر البياوي رابع مدربي القادسية هذا الموسم بعد الصربي ألكسندر، والبلغاري بيتيفا، والوطني عبدالعزيز البيشي، وبندر باصريح.

ويسعى القدساويون للفوز في مباراتي الوحدة والحزم، والهروب من شبح الهبوط إلى دروي الدرجة الأولى.