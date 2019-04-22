شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يترأس الاجتماع الـ36 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترأس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماع الدورة (63) للمكتب التنفيذى للمجلس، الذى انطلق الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يفتتح الدكتور أشرف صبحى اعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والتى تنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك صباح غد الثلاثاء.

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