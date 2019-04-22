شكرا لقرائتكم دينا الرفاعى تدلى بصوتها فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية بالشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدلت الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بصوتها فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنتها بمحافظة الشرقية. Advertisements وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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