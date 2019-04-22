شكرا لقرائتكم لاسارتى يدرس الدفع بأحمد فتحى فى وسط الملعب أمام المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الدفع بأحمد فتحى فى خط الوسط خلال مباراة المصرى، بجوار حمدى فتحى، حيث يعانى وسط الفريق من غيابات بالجملة فى لقاء المصرى.

ويفقد الأهلى فى عمرو السولية فى مباراة المصرى للإيقاف ومعه الثنائى محمد الشناوى ومروان محسن لنفس السبب، كما يعانى حسام عاشور من إصابة فى العضلة الضامة، ويشكو هشام محمد من أثار لأصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

رغبة المدير الفنى للأهلى فى الاستعانة بـ"فتحى” بجوار حمدى فتحى، تأتى بعد المستوى المتواضع الذى ظهر عليه حسام عاشور فى المباريات الأخيرة، وعودة هشام محمد من الإصابة وهو ما يرفض المجازفة به فى مباراة قوية مثل المصرى، وهو ما سيتضح خلال التدريبات المقبلة خاصة مع وضوح الرؤية بشأن مشاركة عاشور وهشام محمد فى اللقاء.

ويخوض الأهلى تدريباته عصر اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة المصرى المقرر لها الخميس القادم بإستاد الجيش الجديد بالسويس.

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