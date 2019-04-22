شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يجميد مستحقات لاعبيه بعد هزيمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، استمرار تجميد المستحقات المالية للاعبين رغم حالة الغضب التى سيطرت على أغلبهم.

وبرر المجلس رفضه الإفراج عن المستحقات باستمرار تراجع النتائج المحلية، مطالباً اللاعبين بفتح صفحة جديدة من الانتصارات بداية من مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة 30 لمسابقة الدوري العام.

وحرص البلجيكى سيدومير المدير الفنى للاسماعيلى على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات، وضرورة حصد مقعد مميز يليق باسم النادى وجماهيريته.

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كما طالب سيدومير لاعبيه بأهمية اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لابديل فيها عن الفوز لاسعاد الجماهير.

ومن جانبهم تعهد اللاعبون ببذل قصارى جهدهم لعودة الانتصارات مجددا وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الماضية.