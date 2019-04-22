شكرا لقرائتكم على فرج بطل العالم فى الاسكواش يحتفل بعيد ميلاده الـ27... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاثنين، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا وبطل العالم فى الاسكواش، بعيد ميلاده رقم 27 حيث ولد على فرج فى 22 أبريل عام 1992.

تخرج على فرج من جامعة هارفارد فى عام 2014 حيث حصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، حصل على لقبين محليين فرديين كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014 فى الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.

بعد تخرجه، حول فرج إهتمامه إلى المسار الإحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية فى زمن قياسى.

وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب إسكواش فى أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش وذلك بعد وصوله فى ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب فى أيرلندا.

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ويقدم على فرج واحدا من أفضل مواسمه خلال الموسم الجارى حيث ارتقى لاعب وادى دجلة إلى صدارة التصنيف العالمى لينهى هيمنة محمد الشوربجى عليها بعد 40 شهرا من الصدارة، وذلك فى مارس الماضى، كما حصد على فرج لقب بطولة العالم بنسخة الموسم الجارى والتى أقيمت فى شيكاغو مارس الماضى وذلك بعد شهر واحد من حصوله على لقب جى بى مورجان والتى تعد واحدة من أكبر البطولات البلاتينية فى اللعبة.

وقبل أيام قليلة حصد البطل المصرى لقب بطولة دى بى دى المفتوحة كلقب أخير قبل أن يتأهل لربع نهائى بطولة الجونة الدولية المقامة حاليا والتى تستمر حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.

على فرج عرف بلعبه النظيف ونزاهة أخلاقه داخل القفص الزجاجى وهو ما جعله قدوة ومحط احترام وتقدير بين زملائه من اللاعبين.

وعن حالته العائلية فالبطل المصرى متزوج من بطلة اسكواش أيضا وهى نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا ووصيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش.