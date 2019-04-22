تعرف على موعد عودة إسلام محارب لمران الأهلي...

جدة - عمرو شويل يعود إسلام محارب، لاعب الأهلى إلى المران الجماعى خلال عشرة أيام، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له للتخلص بشكل نهائى من الإصابة والعودة من جديد للتواجد مع الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى محارب من آلام فى الحوض أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة، ويرغب الجهاز الفنى والطبى فى منح اللاعب الوقت الكافى للتخلص بشكل نهائى من الإصابة قبل العودة للمشاركة الجماعية.

Advertisements

ويخضع محارب لفحص طبى عقب مباراة المصرى للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد البدء بشكل تدريجى فى المشاركة الجماعية.

ويخوض الأهلى تدريباته عصر اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة المصرى المقرر لها الخميس القادم بإستاد الجيش الجديد بالسويس.