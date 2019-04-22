الارشيف / اخبار الرياضه

دينا الرفاعى تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالشرقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الدكتورة دينا الرفاعى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنتها بمحافظة الشرقية، وتحديدا فى مدرسة الشهيد محمود منير يونس الثانوية بمدينة فاقوس.

 

110446-44d24f7f-4bf4-4396-bb32-9a737b237c1f
 
دينا الرفاعى تدلى بصوتها فى الاستفتاء

 

Advertisements

111859-0318e829-7ce4-4018-98f5-9373ce4bd3c5
دينا الرفاعى داخل اللجنة

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا الرفاعى تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا