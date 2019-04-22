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مجلس الإسماعيلى يصدم اللاعبين ويرفض الإفراج عن المستحقات المجمدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استمرار تجميد المستحقات المالية للاعبين رغم حالة الغضب التى سيطرت على أغلبهم.

وبرر المجلس رفضه الإفراج عن المستحقات باستمرار تراجع النتائج المحلية، مطالباً اللاعبين بفتح صفحة جديدة من الانتصارات بداية من مواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة 30 لمسابقة الدورى العام.

وحرص البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للإسماعيلى، على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وضرورة حصد مقعد مميز يليق باسم النادى وجماهيريته.

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كما طالب سيدومير لاعبيه بأهمية اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لإسعاد الجماهير.

ومن جانبهم تعهد اللاعبون ببذل قصارى جهدهم لعودة الانتصارات مجددا وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الماضية.

 

 

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