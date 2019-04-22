لاسارتى يدرس الدفع بـ"آل فتحى" فى وسط الأهلي أمام المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، الدفع بأحمد فتحى فى خط الوسط خلال مباراة المصرى بجوار حمدى فتحى حيث يعانى وسط الفريق من غيابات بالجملة فى لقاء المصرى.
ويفقد الأهلي فى عمرو السولية فى مباراة المصرى للإيقاف ومعه الثنائى محمد الشناوى ومروان محسن لنفس السبب، كما يعانى حسام عاشور من إصابة فى العضلة الضامة، ويشكو هشام محمد من آثار إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.
ويرغب المدير الفنى للأهلي فى الاستعانة بـ"آل فتحى"، وينوى الدفع بأحمد فتحى فى الوسط بجوار حمدى فتحى، وهو ما سيتضح خلال التدريبات المقبلة، خاصة مع وضوح الرؤية بشأن مشاركة عاشور وهشام محمد فى اللقاء.
ويخوض الأهلي تدريباته عصر اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة المصرى المقرر لها الخميس المقبل باستاد الجيش الجديد بالسويس.
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