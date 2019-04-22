الامارات | نادي العين يحصل على جائزة الشيخ خليفة للامتياز

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين يحصل على جائزة الشيخ خليفة للامتياز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل نادي العين الرياضي الثقافي على الفئة الفضية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها السابعة عشرة (2018 ـ 2019) التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح اليوم بمسرح فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وذكر الحساب الرسمي للنادي في موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم أن نادي العين الرياضي الثقافي حصل على جائزة الشيخ خليفة للامتياز الفئة الفضية.

وتعد جائزة الشيخ خليفة للامتياز أولى جوائز التميز التي أطلقت في الدولة وفي إمارة أبوظبي تحديداً ,كان ذلك في عام 1999.