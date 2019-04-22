شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (33): «بنزيمة» يصنع التاريخ والحصان الأسود يسحق كبير الأندلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتمت، أمس الأحد، مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني «لاليجا»، إذ شهد المباريات الـ 5 المتبقية من الجولة، التي لُعبت على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

وحقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على أتلتيك بيلباو بثلاثية نظيفة في مباراة كان بطلها الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل جميع أهداف أصحاب الأرض في المباراة «هاتريك»، رافعًا رصيده التهديفي في «لاليجا» هذا الموسم إلى 21 هدفًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، مسجلًا أول هاتريك له في «لاليجا» منذ ديسمبر 2015.

وحقق كريم بنزيمة سجلا غير مسبوق في تاريخ ريال مدريد (117 عاما) عندما أصبح أول لاعب من النادي يسجل جميع أهداف الفريق الثماني الأخيرة بشكل متتالي دون أن يسجل أي لاعب آخر أهدافا أخرى للنادي خلال هذه الفترة.

وساهم «بنزيمة» في تسجيل 10 من آخر 12 هدفا سجلها ريال مدريد في ولاية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الثانية، بتسجيله 8 أهداف وصناعته لهدفين.

وسجل الفرنسي، أمس، هدفين عن طريق الضربات الرأسية، ليصل عدد أهدافه بالضربات الرأسية هذا الموسم إلى 8 أهداف وهو رقم لم يحققه أي لاعب آخر في «لاليجا» هذا الموسم.

وعزز صاحب الرقم 9 من سجله التهديفي ضد أتلتيك بيلباو بتسجيله 11 هدفا في مواجهاته للعملاق الباسكي في «لاليجا»، وهو أفضل سجل شخصي له أمام فريق في الدوري الإسباني خلال مسيرته.

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وعلى ملعب خيتافي، واصل الحصان الأسود المدريدي موسمه المميز بتحقيق فوز كبير على ضيفه، أشبيلية، بثلاثية نظيفة، ليستعيد المركز الرابع في جدول الترتيب على حساب كبير الأندلس.

وتألق الثنائي خورخي مولينا وخايمي ماتا بتسجيل أهداف الفريق في المباراة بواقع هدفين للأول، وهدف للثاني، ليتمكنا من قيادة خيتافي لتحقيق فوز غال يعطيهم الأفضلية في المواجهات المباشرة ضد منافسهم على المركز الرابع، مع تحقيق النادي المدريدي الصغير للفوز على أشبيلية ذهابًا وإيابًا هذا الموسم (المواجهات المباشرة تحكم بين الفريقين في حال تساوي عدد النقاط).

واشترك خورخي مولينا (37 عاما) في تسجيل 17 هدفًا في «لاليجا» هذا الموسم بتسجيله 13 هدفا وصناعته 4 أهداف، محققًا أفضل سجل له في المساهمات التهديفية خلال موسم واحد في البطولة، محطمًا رقمه السابق في موسم 2012/2013 (13 هدفا و3 تمريرات حاسمة).

واستغل فالنسيا تعثر أشبيلية وارتقى للمركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن خيتافي، مع فوز الخفافيش على الفريق الأندلسي الآخر، ريال بيتيس، بنتيجة 2-1.

وحقق فالنسيا فوزًا غاليًا في معقل مضيفه بفضل هدفين عن طريق البرتغالي جونزالو جويديس، الذي أصبح أول لاعب من فالنسيا يسجل هدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة في «لاليجا» منذ موسم 2003/2004 (بداية تجميع الإحصائيات).

وفي ملعب «لاسيراميكا»، نجح فياريال في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في آخر جولتين من «لاليجا» بعد أن تغلب على مضيفه ليجانيس، بهدفين مقابل هدف، في نتيجة تمكن من خلالها فريق الغواصات الصفراء من الارتقاء للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب بفرق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي فالنسيا، نجا ليفانتي من الهزيمة أمام إسبانيول عندما نجح في العودة في النتيجة مرتين لينهي المباراة متعادلًا 2-2 ضد ضيفه.

وعلى الرغم من حصول الفريق على نقطة، إلا أن ليفانتي سينهي الجولة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، وبدون أي فوز في آخر 9 جولات (4 تعادلات و5 هزائم)، ليستمر تأزم موقف فريق مدينة فالنسيا الذي أصبح مهددًا بالهبوط في الجولات الأخيرة من الموسم.