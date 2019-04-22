ترشيح الأهلي والزمالك للمشاركة فى دورة تبوك الودية

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مشاركة أحد القطبين الأهلى أو الزمالك فى النسخة الثالثة من دورة تبوك الدولية الودية لكرة القدم، المقرر إقامتها فى السعودية خلال أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أنه تم الاتفاق بصفة مبدئية على مشاركة 6 أندية فى النسخة المقبلة من دورة تبوك، المقرر لها منتصف أغسطس المقبل، منهم اثنان من السعودية لم يتم الاستقرار عليهما بين الأهلى والنصر والهلال، ومشاركة فريق مصرى الزمالك أو الأهلى.

وأضافت الصحيفة أنه سيكون الفريق الرابع ممثلا للإمارات فى الدورة الودية، والخامس تونسى فيما يكون الفريق السادس من قارة أوروبا.

يذكر أنه من المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة لدورة تبوك الودية اجتماعا الأسبوع المقبل لإعلان تفاصيل الدورة قبل مخاطبة الأندية الستة.