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ترشيح الأهلي والزمالك للمشاركة فى دورة تبوك الودية

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كشفت تقارير صحفية سعودية عن مشاركة أحد القطبين الأهلى أو الزمالك فى النسخة الثالثة من دورة تبوك الدولية الودية لكرة القدم، المقرر إقامتها فى خلال أغسطس المقبل.

 

وذكرت صحيفة "" أنه تم الاتفاق بصفة مبدئية على مشاركة 6 أندية فى النسخة المقبلة من دورة تبوك، المقرر لها منتصف أغسطس المقبل، منهم اثنان من السعودية لم يتم الاستقرار عليهما بين الأهلى والنصر والهلال، ومشاركة فريق مصرى الزمالك أو الأهلى.

وأضافت الصحيفة أنه سيكون الفريق الرابع ممثلا للإمارات فى الدورة الودية، والخامس تونسى فيما يكون الفريق السادس من قارة أوروبا.

يذكر أنه من المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة لدورة تبوك الودية اجتماعا الأسبوع المقبل لإعلان تفاصيل الدورة قبل مخاطبة الأندية الستة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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