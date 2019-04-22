الأهلي يحشد أسلحته للثأر من بيرسيبوليس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخوض الأهلي مواجهة جديدة أمام بيرسيبوليس الإيراني اليوم على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بدبي، في إطار مواجهات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، فيما يلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضا السد القطري مع ضيفه باختاكور الأوزبكي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويتصدر باختاكور ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، يليه في المركز الثاني السد وبيرسيبوليس برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل الأهلي المجموعة برصيد 3 نقاط.

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وسيكون الأهلي مطالبا برد اعتباره والثأر لخسارة في الجولة الثالثة 0-2 من بيرسيبوليس نفسه، كما أن الفوز سيبقي على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بل قد يكفل له الصدارة حال تعادل السد وباختاكور اليوم.

وينتظر أن يرمي المدير الفني، يوسف عنبر الذي تولى المهمة خلفا للمقال، الأروجوياني خورخي فوساتي، بكل أوراقه المتاحة بعد أن بقيت هذه البطولة هي الجبهة الوحيدة التي يقاتل فيها الفريق.

وكان عنبر قاد الأهلي للفوز محليا على الوحدة 3-2 في الجولة الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقوي بذلك حظوظ الفريق في خطف مقعد مؤهل للعب بأبطال آسيا الموسم المقبل.