الاتحاد يوزع جهده بين لوكوموتيف والنصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

بنشوة انتصاراته المحلية الأخيرة وتحسن أدائه ومستوياته، يحل الاتحاد ضيفا على لوكوموتيف الأوزبكي في الرابعة مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويتقاسم الاتحاد صدارة المجموعة مع الوحدة الإماراتي برصيد 6 نقاط، إلا أنه يتأخر فقط بفارق الأهداف.

وكان الاتحاد فاز على لوكوموتيف (3 نقاط) ذهابا في جدة 3-2.

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ويسعى المدير الفني للاتحاد، التشيلي خوزيه سييرا لمواصلة نتائجه الإيجابية، والاستمرار في تدوير اللاعبين، خاصة أنه تنتظره في 27 أبريل الحالي، مباراة محلية مهمة أمام النصر في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يستضيف الوحدة الإماراتي (6 نقاط) الريان القطري (3 نقاط) باستاد آل نهيان في أبوظبي.

الإيقاف يهدد الثلاثي

يواجه ثلاثي الاتحاد، فواز القرني وأحمد عسيري وماثيو جورمان ‏خطر الإيقاف في المواجهة المقبلة أمام الريان القطري في حال حصول أي منهم على البطاقة الصفراء الثانية اليوم، لذلك طالب الجهازان الفني والإداري اللاعبين الثلاثة بتدارك الأمر من خلال الابتعاد عن الحصول على بطاقة لا تستدعي.