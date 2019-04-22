الفيحاء يعسكر بالرياض لمصيرية الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي، برنامج الفريق للمرحلة المتبقية بعد خسارته أمس الأول أمام الفيصلي 3 - 4 في الجولة الـ 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويخوض الفيحاء مباراتين مفصليتين في الجولتين الـ 29 والـ 30 للدوري، أمام الرائد والوحدة على التوالي.
ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة 5 أيام يعود بعدها اللاعبين للتدريبات بمقر النادي ثم الانخراط في معسكر بالرياض ينتهي في 4 مايو، يعقبه العودة للتدريبات بمقر النادي تمهيدا لمواجهة الرائد في 11 مايو.
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