شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. التجربة السعودية لجروس ودياز قبل لقاء الصدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك ضد بيراميدز ، يترقب الملايين من عشاق كرة القدم المصرية المباراة المرتقبة بين الزمالك متصدر الدورى ووصيفه بيراميدز فى مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك ضد بيراميدز ، المبارة لها طابع خاصة وذات أهمية كبرى كونها تجمع بين الأول والثانى فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم ، وستكون هناك مباراة خاصة ايضا بين الأرجتنيى رامون دياز، والسويسرى كريستان جروس.



بيراميدز ضد الزمالك

الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك ضد بيراميدز ، دياز وجروس يتلاقيا للمرة الاولى فى الدورى المصرى هذا العام إلا أنهما يعرفان بعضهما البعض جيدا، حيث أنهما كانا يقومان بتدريب الهلال والأهلى السعودي فى عام 2017.

الزمالك ضد بيراميدز ..مواجهات دياز وجروس

الزمالك ضد بيراميدز ، وواجه رامون دياز 59 عاماً كريستيان جروس مدرب الزمالك من قبل في الدوري السعودي، ونهائى كأس الملك وذلك خلال موسم 2016/2017 في المملكة العربية السعودية فى 3 مناسبات.

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دياز مدرب الهلال السعودى فى 2017

الزمالك ضد بيراميدز..دياز يفوز على جروس 2/0

الزمالك ضد بيراميدز ، الداهية الأرجنتينى دياز انتصر فى مرتين وسيطر التعادل على المواجهة الثالثة فهل يفوز جروس على دياز لاول مرة فى تاريخه التدريبى، حيث فاز الهلال السعودي بقيادة دياز فاز على أهلي جدة بقيادة جروس ، بنتيجة 2/1 وتعادلا سلبيا فى مباراة الدور الثانى فى الدورى السعودي لعام 2016/2017، كما فاز هلال "دياز" ، على أهلى "جروس" فى نهائى كأس الملك فى نفس الموسم بنتجية 3/2 .



جروس مدرب الاهلى السعودى السابق

الزمالك ضد بيراميدز..تاريخ جروس

الزمالك ضد بيراميدز ، فيما حقق جروس الثلاثية تاريخية للأهلى السعودى بفوزه بالدوري وكأس خادم الحرمين والسوبر ، وسبق له تدريب توتنهام الانجليزى وشتوتجارت الالمانى و بازل السويسرى.

الزمالك ضد بيراميدز..تاريخ دياز

الزمالك ضد بيراميدز ، ويعتبر دياز المدرب الأسطوري لنادي ريفربليت الأرجنتينى وسان لورينزو الأرجنتيني أيضا كما درب منتخب باراجواي في كأس كوبا أميركا الأخيرة، والهلال السعودي.