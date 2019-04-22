شكرا لقرائتكم محمد عودة يقترب من قيادة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد عودة المدير الفنى الحالى لبتروجت السباق لتدريب مصر المقاصة بداية من الموسم المقبل بعد إجادته مع فريقه الحالى ونجاحه فى انتشاله من المركز الأخير بالدورى إلى المركز الثانى عشر .

كان طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة قد تقدم باستقالته ورحل عقب لقاء الفريق الأخير أمام الإتحاد السكندرى بالدورى والذى انتهى بالتعادل السلبى مؤكدا أنه لن يضيف جديد فى حالة بقائه مع الفريق .

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ورفض مجلس إدارة المقاصة التعجل فى الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد مفضلا استكمال الموسم بباقى أعضاء الجهاز المعاون المتواجدين مع الفريق .

وقد دخل عدد كبير من المديرين الفنيين فى سباق المرشحين لتولى القيادة الفنية للمقاصة يأتى على رأسهم طارق يحيي ومختار مختار بالإضافة لخالد جلال واحمد حسام ميدو .