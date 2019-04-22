شكرا لقرائتكم محمد عمارة يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تستمر على مدار أيام 20،21،22 أبريل الجاري .

وأشار عمارة بأنه صوت بنعم للتعديلات الدستوري تأكيدا على ثقته في الرئيس السيسي، كما حث عمارة الشباب على النزول والإدلاء بأصواتهم .



محمد عمارة

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19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.