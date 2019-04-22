شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 مدربين أبطال فيلم "الهروب من القاع" على رأسهم العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحقون عن جدارة لقب أبطال فيلم الهروب من القاع بعدما استطاع كل منهما أن يعيد بريق فريقه وينتشله من قاع جدول الدورى العام بعدما كان المرشح الأول للهبوط للقسم الثانى ليبقى حديث الصباح والمساء فى الشارع الكروى ونرصدهم فى السطور التالية..

1_ حسام حسن

رغم أن الكرة عاندته فى بداية مهمته مع سموحة إلا أن العميد حسام حسن استطاع أن يضع بصمته مع الفريق السكندرى ويزيد أسهم بقائه بين الكبار، بعد أسابيع مريرة عاشها النادى الشهير صاحب الصولات والجولات فى المواسم السابقة

سموحة بعد قدوم العميد أصبح فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 30 مباراة.

2_ محمد عودة

بتروجت كان المرشح الأول للهبوط للقسم الثانى أوقاتا طويلة من عمر مسابقة الدورى العام هذا الموسم حتى جاء محمد عودة لتولى مهمة تدريب الفريق البترولى لينفذ سيناريو محبوك لإنقاذ الفريق ليدفعه لاحتلال المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعد مرور 30 مباراة من عمر المسابقة.

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3_ حمادة صدقى

فى أول مواسمهم بعد العودة للدورى الممتاز كان فريق الجونة ضيفاً على مراكز القاع فى جدول المسابقة حتى جاءت اللحظة الحاسمة وظهر حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق مع بعض التدعيمات القوية فى شهر يناير، ليصبح الفريق الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة فى المركز التاسع برصيد 35 نقطة ويودع مناطق الهبوط مبكراً.