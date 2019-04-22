شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد شروط تجديد إعارة محمد عواد للوحدة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، شروط الموافقة على تجديد إعارة محمد عواد حارس مرمى الدراويش لصفوف الوحدة السعودى، وكشفت مصادر داخل قلعة الدراويش عن وجود ترحيب لدى إدارة الإسماعيلى بالموافقة على تجديد إعارة محمد عواد للوحدة السعودى موسماً آخر شريطة أن يوافق الحارس على تمديد تعاقده مع الدراويش موسماً جديداً.

عواد الذى يرتبط بعقد مع الفريق الأصفر ممتد حتى يونيو 2021 رفض اقتراح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الموسم الماضى بالتوقيع على عقد جديد يمتد لثلاثة مواسم، الأمر الذى أغضب مجلس الإدارة فى ظل العجز الشديد الذى يعانى منه مركز حراسة المرمى بالإسماعيلى بعد رحيل عصام الحضرى وقلة خبرة الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى، وحصول النادى على خدمات محمود رضا حارس مرمى وادى دجلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم فقط، ولكن جاء تألق الحارس فى صفوف الدورى السعودى ورغبته فى استكمال مسيرته الاحترافية، فضلا عن رغبة النادى فى الاستفادة من إعارته مجدداً ليجعل إدارة الإسماعيلى تجهز عرض جديد لعواد الذى تنتهى إعارته للوحدة السعودى رسمياً بعد أيام قليلة.

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وأكد مصدر داخل النادى الإسماعيلى عدم وصول أية عروض رسمية للتعاقد مع محمد عواد مشيراً إلى وجود رغبة شفهية من الوحدة السعودى فى تجديد إعارة الحارس أو محاولة بيعه، وينتظر الإسماعيلى تحول الأمر لمكاتبات رسمية للبدء فى إقناع عواد بتمديد تعاقده موسماً أخر مع الدراويش.

وكشف نفس المصدر أنه فى حال رفض عواد تمديد تعاقده مع الإسماعيلى كما فعل الموسم الماضى فلن ترضخ إدارة النادى لضغوطه وستجبره للعودة لمران الدراويش والاستعداد للاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.