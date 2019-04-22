شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر جابر دينامو بيراميدز "يمين شغال شمال شغال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يقدم عمر جابر نجم بيرايدز أفضل مستوياته فى صفوف فريقه هذا الموسم فى ظل تألقه فى جميع المباريات التى يشارك فيها سواء فى مركزه الأساسى كظهير أيمن، أو مركزه الحالى الذى يشارك فيه حاليا كظهير أيسر. .
و ظهر جابر بأداء أكثر من رائع أمام الأهلى فى اللقاء الذى رفع فريقه إلى المركز الثانى بالفوز على المارد الأحمر بنتيجة 1 /0 ليتساوى مع فريق الزمالك فى النقاط برصيد 60 نقطة .
عمر جابر نجم لديه الكثير من الطموحات ، حيث أنه يبدع أينما كان ، و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الحماس فى الصور التالية :
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