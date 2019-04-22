شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني vs نادين شاهين..مباريات دور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم الأثنين منافسات دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش، حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

وجاءت مباريات اللاعبين المصريين في اليوم الثاني من دور الـ 16 كالتالي:

نوران جوهر x زينة مكاوي

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فارس الدسوقي x ميجيل رودريجيز

مروان الشوربجي x نيكولاس مولر

كريم عبد الجواد x عمر مسعد

نور الشربيني x نادين شاهين

محمد الشوربجي x سيزار سالازار