شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تعلن كيفية اختيار المتطوعين لبطولة أمم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة جهاد عامر، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية رئيس لجنة المتطوعين، عن الآليات التي سيتم بها اختيار المتطوعين الذين سيعملون فى كأس امم افريقيا 2019 والمقرر انطلاقها في مصر يوم 21 يونيو وحتى يوم 17 يوليو المقبلين.



وقالت رئيس لجنة المتطوعين إن اللجنة لن تسلم أى أوراق أو استمارات خاصة بالمتطوعين بشكل فعلى، حفاظاً على شفافية الاختيار وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكل من يريد العمل فى مثل هذا المشروع الوطنى، مشددة على أن أن كل الطلبات سيتم تقديمها عبر الموقع الرسمى للجنة، والذى سيتم إنشاؤه خصيصياً، وأنه فى الوقت الحالى يجرى الانتهاء من الخطوات الأخيرة الخاصة بظهور الموقع إلى النور.



وأشارت جهاد إلى أن اللجنة ستقوم بتصفية الاستمارات التى ستحصل عليها بناءً على الشروط السابق تحديدها من جانب أعضاء اللجنة، وهى اشتراط إجادة لغة أجنبية، بالإضافة إلى وجود خبرات فى تنظيم إحدى البطولات الرياضية السابقة، مؤكدة أن اللجنة ستضم على الأرجح ما بين 1500 و2000 متطوع للعمل فى البطولة.



وأضافت نائب رئيس اللجنة المنظمة أن العدد الأخير فى النهاية سيتم تحديده بعد زيارة فعلية إلى المواقع التى ستستضيف الحدث فى مختلف المحافظات، من فنادق وملاعب تدريب واستادات وغيرها، وبعد الاتفاق مع باقي اللجان المنظمة، لمعرفة احتياجات كل منها، واحتياجات البطولة بشكل عام.