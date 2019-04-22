لوكوموتيف والاتحاد رابط بث مباشر “رابع جولات دوري أبطال آسيا” مشاهدة مباراة الاتحاد يلا...

نتابع معكم الآن لوكوموتيف والاتحاد بث مباشر اليوم الإثنين 22 أبريل 2019، وذلك عبر نقل الأخبار الحصرية التي تهم المباراة، الجولة الرابعة اليوم في دوري أبطال آسيا، وذلك في المجموعة الثانية، ونتابع معكم رغبة نادي الإتحاد في الوصول للنقطة التاسعة من أجل إحتلال صدارة المجموعة والوصول للدور المقبل، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى متميز، تابع المقال الهام الآن.

لوكوموتيف والاتحاد

ترتيب المجموعة الثانية هو كالآتي: نادي الوحدة الإماراتي يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، ونادي الإتحاد السعودي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط من أصل فوزين وخسارة، ونادي الريان القطري يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، من أصل خسارتين ومكسب وحيد، وفي الآخير نادي لوكوموتيف برصيد ثلاثة نقاط من فوز وخسارتين.

انتهت مباراة الذهاب فوز الإتحاد بثلاثية مقابل هدفين في يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة، وسجل الإتحاد من ركلتي جزاء عن طريق اللاعب ناصر الشمراني واللاعب فهد المولد، وسجل فهد المولد هدفين في تلك المباراة، ويسعى الإتحاد للفوز مرة أخرى في مباراة اليوم.

بطاقة المباراة

لوكوموتيف أوزباكستان والاتحاد من السعودية

دوري أبطال آسيا لكرة القدم

الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات

على ملعب لوكوموتيف

تحكيم فو مينغ

تعليق علي محمد علي وخليل البلوشي

المجموعة الثانية B

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب هي فوز الإتحاد بنتيجة 3-2

موعد المباراة اليوم الإثنين 22 أبريل 2019

توقيت المباراة الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1 وقناة الكأس الرياضية إتش دي 6

البث المباشر لوكوموتيف والاتحاد

نتابع معكم مباريات كرة القدم المختلفة، وذلك في العديد من البطولات العالمية، ونرصد لكم رابط بث مباشر مباراة كرة القدم اليوم لوكوموتيف والاتحاد في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، نادي إتحاد جدة يسعى للفوز مرة أخرى بعد الفوز في مباراة الذهاب، ونتابع رابط المباراة قبل البدء بقليل، ونتابع معكم مباريات اليوم.

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