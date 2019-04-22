طلائع الجيش يستعد للقاء الأهلي بالدوري العام

يبدأ لاعبي طلائع الجيش اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري الاستعدادات اللازمة لمواجهة النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في الأول من شهر مايو المقبل، ضمن الأسبوع الحادي والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان المدير الفني البلجيكي لوك ايميل قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين، على أن يبدأ بعدها الاستعداد للقاء المارد الأحمر، وكان فريقه قد تلقي الهزيمة في لقاء الأسبوع الثلاثين بالدوري العام أمام نظيره الجونة بثنائية نظيفة.

ويقع فريق طلائع الجيش في المرتبة العاشرة بجدول ترتيب الدوري العام؛ حيث يحصد بجعبته 34 نقطة، نجح في الحصول عليها بعد أن خاض 30 لقاء، حقق الفوز في 8 لقاءات منها وتلقي الهزيمة في أثني عشر لقاء وتعادل في 10 لقاءات أخري، ونجح لاعبيه في إحراز 34 هدف.