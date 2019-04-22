ودية مصر وغينيا كوناكري على ملعب برج العرب 16 يونيو المقبل

يستعد منتخب مصر لخوض لقاء ودي أمام منتخب غينيا كوناكري والذي من المقرر إقامته في السادس عشر من شهر يونيو القادم، والذي يستضيفه ملعب برج العرب، تلك التي يختتم بها منتخب الفراعنة الاستعدادات اللازمة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، على أن تنطلق البطولة رسميا بعد خوض الفراعنة للقاء الودي بـ5 أيام قط.

ويقع منتخب الفراعنة بصحبة كل من أوغندا، الكونغو، زيمبابوي في المجموعة الأولى، ومن المقرر أن تخوض تلك المنتخبات مبارياتها ببطولة كأس أمم إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

جديرا بالذكر أن منتخب الفراعنة كان قد لعب أمام نظيره غينيا كوناكري عام 2013، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العام لعام 2014، والتي نجح منتخبنا الوطني من تحقيق الفوز ذهابا وإيابا بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الذهاب ورباعية مقابل هدفين لنظيره في مباراة العودة.