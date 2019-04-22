شوبير يؤكد عودة عبد الله السعيد لمنتخب الفراعنة في أمم إفريقيا

صرح الإعلامي أحمد شوبير مؤكدا أن لاعب بيراميدز، عبد الله السعيد يقترب من المشاركة بين صفوف منتخب مصر والانضمام إلى قائمة منتخبنا الوطني، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر إقامة فعالياتها في مصر بدءا من الحادي والعشرين من شهر يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

وكشف شوبير عبر برنامج “ملعب أون” الذي يقدمه عبر شاشة قناة أون سبورت “ON Sport” مؤكدا أن المدير الفني لمنتخب مصر، خافيير أجيري بدأ في تغيير طريقة اللعب، ومن المفترض انضمام 4 لاعبين جدد إلى قائمة المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكمل شوبير أن استضافة مصر للبطولة على أراضيها يجعل المدير الفني للفراعنة ومساعديه مطالبين بالفوز بالمباريات والوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.