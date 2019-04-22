الأهلي يستعد للقاء المصري الخميس المقبل

بعد الهزيمة التي تلقاها لاعبي النادي الأهلي أمام بيراميدز في اللقاء الأخير الذي جمع بينهما، يستعد المارد الأحمر ويجري فريق الكرة بالنادي الاستعدادات والتدريبات اليومية اللازمة لخوض لقاء المصري البورسعيدي، والذي يستضيفه ستاد الجيش بالسويس يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الأحمر ويبذل الجهاز الفني له قصاري جهده لاستعادة الانتصارات والزحف من جديد نحو صدارة الترتيب، ويجاهد المدير الفني للفريق، مارتن لاسارتي إيجاد بدائل للغائبين عن اللقاء وهما عمرو السولية ومحمد الشناوي، واللذان يغيبان عن اللقاء للإيقاف.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام فريق بيراميدز يوم الخميس الماضي.