المقاصة يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز

يواصل فريق مصر المقاصة اليوم استعداداته وتدريباته في إطار الاستعدادات للقاء بيراميدز، وذلك بعد أن حصل لاعبي الفريق على راحة لمدة يومين، بعد أن تعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في لقاء الأسبوع الثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبعد رحيل المدير الفني للفريق، طلعت يوسف، يتولى المدرب المساعد جمال عمر قيادة الفريق استعدادا للقاء بيراميدز المقرر إقامته في 30 من شهر أبريل الحالي.

جديرا بالذكر أن فريق مصر المقاصة يحتل المرتبة السادسة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الأخير الذي جمع بينهما، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري العام.