محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه حال التساوي في النقاط، يتم حسم لقب الدوري من خلال المواجهات المباشرة.
ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، لكن بزيادة مباراتين للأخير.
وقال شوبير في تصريحات من خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت" "المواجهات المباشرة أول آليات حسم الدوري في حال تساوى فريقين في عدد النقاط".
وواصل "اذا انتهى الدوري وهناك فريقين بنفس النقاط، يتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة".
وأضاف "حال كان هناك تعادل في المواجهات المباشرة، يتم العمل بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وفي حال التساوي يتم اللجوء لمعايير وآليات أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: المواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري حال التساوي في النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.