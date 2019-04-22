شوبير: المواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري حال التساوي في النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه حال التساوي في النقاط، يتم حسم لقب الدوري من خلال المواجهات المباشرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، لكن بزيادة مباراتين للأخير.

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وقال شوبير في تصريحات من خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت" "المواجهات المباشرة أول آليات حسم الدوري في حال تساوى فريقين في عدد النقاط".

وواصل "اذا انتهى الدوري وهناك فريقين بنفس النقاط، يتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة".

وأضاف "حال كان هناك تعادل في المواجهات المباشرة، يتم العمل بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وفي حال التساوي يتم اللجوء لمعايير وآليات أخرى".